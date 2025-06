Idosa ganha selinho de Gusttavo Lima em show e se declara: “Não é amor de ir pra cama”

Gusttavo Lima fez um show em Manaus, Amazonas, no última sábado (7/6) e foi surpreendido por uma fã da terceira idade encostada em uma grade. Ele então quis conhecê-la. Ela subiu ao palco e os dois conversaram um pouco. O cantor ainda realizou o desejo dela, que era ganhar um selinho, levando as outras fãs a loucura de inveja. Depois do momento especial, ela deixou bem claro como é o seu amor pelo músico: “Eu amo demais, não é amor de ir pra cama.”

Em vídeos obtidos pelo portal LeoDias, é possível ver que o artista carregou a fã no colo e escutou algumas palavras que foi cochichadas em seu ouvido. Em seguida, o público se deparou com o beijo e foi ao delírio.

Eles conversam mais um pouco no palco, enquanto o famoso cantava a música “Na Hora de Amar”. “Você é um filho pra mim, são 7 filhos e mais dois, são nove filhos…eu amo demais, não é amor de ir pra cama”, disparou ela.

“Vi a senhora ali embaixo na grade falei tenho que falar com ela. Ela me pediu um selinho, lógico que eu dou, dou até 2, 3, 4, 5, ela pode?! Desde que eu perdi minha mãe em 2015, eu adotei varias mamãe e isso é reciproco porque a gente vai andando pelo mundo e são esses momentos que me enchem de carinho. Te vendo eu lembro da minha mãe. Agradeço a senhora por vir…não desanimou e tá aqui com a gente”, finalizou GL.