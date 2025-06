Idoso é morto com três tiros nas costas dentro do próprio estabelecimento em Rio Branco

O idoso Leônidas Gomes de Lima, de 69 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (3), dentro da mercearia Nova Vida, localizada Rua Men de Sá, no bairro Bahia Velha na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Leônidas estava trabalhando em seu comércio, quando dois homens não identificado chegaram em uma motocicleta, pararam, entraram pela lateral, foram até a porta e efetuaram vários tiros contra o idoso, que foi atingido com três projeteis, na região das costas. Após a ação os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada, no entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, nada puderam fazer pelo idoso que já se encontrava morto.

Policiais Militares do 1° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de prender os autores do crime, mas eles não foram encontrados.

A Polícia acredita que o crime pode está relacionado a uma possível vingança.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).