Idoso é resgatado após sequestro e roubo em zona rural de Rio Branco

Na noite de terça-feira (3), um idoso de 66 anos foi resgatado por agentes do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) após ser mantido refém por criminosos em uma propriedade localizada nas proximidades da estrada da Floresta, em Rio Branco (AC). A vítima, identificada como F.S.C.M., estava em casa com o irmão e a cunhada quando foi surpreendida por dois homens armados que invadiram a residência e passaram cerca de seis horas mantendo o trio sob ameaças, agressões e amarrados.

Durante o período em que estiveram sob o controle dos criminosos, o idoso foi forçado a realizar diversas transferências bancárias, totalizando aproximadamente R$ 6 mil, até que sua conta fosse bloqueada. Na fuga, os assaltantes levaram diversos bens da propriedade, incluindo uma caminhonete modelo Hilux, uma televisão, botijões de gás, roçadeira, fardos de alimentos e aparelhos celulares. O grupo seguiu em direção ao município de Capixaba.

A ação foi interrompida quando os suspeitos furaram uma barreira policial montada pelo GEFRON, dando início a uma perseguição. O veículo roubado foi recuperado a apenas três quilômetros da fronteira com a Bolívia, o que impediu sua saída do território nacional. De acordo com o coordenador do GEFRON, Assis dos Santos, o resgate das vítimas foi concluído com sucesso, embora os criminosos ainda não tenham sido localizados. As buscas continuam na região.