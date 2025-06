Idoso sai de casa para jogar lixo fora e é atropelado por motocicleta em avenida de Rio Branco

O idoso José Rodrigues Silva Taveira, de 75 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (2), na Avenida Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. No acidente, a passageira da moto, identificada como Melry Keity Souza de Oliveira, de 23 anos, também sofreu escoriações.

Segundo o motociclista Fabiano, ele trafegava com sua esposa Melry em uma moto Honda CG 125 Fan, de cor preta e placa MZU-7D82, no sentido centro–bairro. O casal retornava do trabalho com destino à residência, quando, inesperadamente, o idoso — que havia deixado o lixo do outro lado da avenida — tentou atravessar a via para voltar para casa e acabou sendo atropelado.

Com o impacto, José Rodrigues foi arremessado ao solo, sofrendo um corte na cabeça, uma fratura no braço direito, escoriações pelo corpo e suspeita de Traumatismo Cranioencefálico (TCE) leve. A passageira Melry também caiu e teve escoriações.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância básica ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros às vítimas. Melry Keity foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral, e José Rodrigues foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Ambos estavam em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados para atender à ocorrência. A motocicleta foi removida pelo próprio condutor, que permaneceu no local e prestou assistência ao idoso.