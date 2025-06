Ifac abre seleção para professores substitutos com salários de até R$ 8 mil

O Instituto Federal do Acre (IFAC) está com inscrições abertas para a contratação de professores substitutos no Campus Xapuri. São duas vagas imediatas, sendo uma na área de Meio Ambiente e outra em Sociologia. Além disso, haverá formação de cadastro reserva.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 3 e 15 de junho. Para concorrer, os candidatos devem possuir graduação na área de interesse.

Os profissionais selecionados terão carga horária de 40 horas semanais. Os salários variam de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, conforme a titulação do docente, e os contratados ainda terão direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio transporte.

O processo seletivo é uma boa oportunidade para profissionais da educação que desejam atuar no ensino federal em um dos principais polos educacionais do interior do Acre.