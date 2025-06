Ifac realiza evento para arborizar reitoria e planta Baobá, árvore africana milenar

O Instituto Federal do Acre (IFAC) realiza nesta terça-feira (3), às 15h, na sede da Reitoria, em Rio Branco, o evento “Meio Ambiente e Comunidade – Iniciativas Sustentáveis do IFAC”, com o objetivo de promover ações de arborização e sensibilização ambiental voltadas a estudantes, servidores e à população em geral.

Durante o encontro, será feito o plantio simbólico de uma muda de Baobá, árvore milenar de origem africana conhecida por sua longevidade e porte imponente — pode atingir até 25 metros de altura e ter troncos com até 10 metros de diâmetro. Além dela, também serão plantadas diversas mudas de árvores frutíferas, reforçando o compromisso com a recuperação de áreas verdes no entorno da Reitoria.

Outra frente da iniciativa será o incentivo à coleta adequada de óleo de cozinha usado, um dos principais resíduos domésticos causadores de impactos ambientais quando descartado incorretamente. A ação visa estimular a população a adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a melhoria da qualidade ambiental.

O projeto é coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão do IFAC, por meio do Programa Partiu IF, e conta com o apoio do Coletivo Piracema. A proposta é integrar a comunidade acadêmica e externa em torno de práticas que promovam o cuidado com o meio ambiente e o uso responsável dos recursos naturais.

A atividade faz parte das ações do IFAC em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e reforça o papel da instituição como agente transformador e de educação ambiental em toda a região.