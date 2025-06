Ifac realiza show em homenagem a artistas acreanos que marcaram a cena musical do Estado

O Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Tarauacá, realiza nesta terça-feira (17), o espetáculo “Acreanos Inesquecíveis”, que presta homenagem póstuma a 18 artistas acreanos que marcaram época na cena musical do Estado.

De acordo com a instituição, o evento tem entrada franca e tem como objetivo resgatar e divulgar a trajetória de artistas locais que contribuíram significativamente para a cultura musical acreana, muitos deles com reconhecimento nacional e internacional.

O repertório do show será interpretado pela Banda Quatro Estações e incluirá a leitura de biografias dos homenageados, criando um momento de emoção e interação com o público. Para garantir a acessibilidade, a apresentação contará com tradução em Libras.

Além disso, o projeto realizado pela Total Produção Musical, Cultura e Artes Ltda, com recursos da Lei Rouanet e parceria do Ifac, também será levado aos municípios de Sena Madureira e Rio Branco, para fortalecer a conexão entre arte, memória e educação.