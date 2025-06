IFAC Xapuri abre seleção para Professor Substituto em Meio Ambiente e Sociologia

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) anunciou a abertura de dois Processos Seletivos, no Campus Xapuri, com o objetivo de preencher duas vagas, além de formar cadastro reserva, para o cargo de Professor Substituto.

As oportunidades são para as seguintes áreas:

Edital nº 07/2025: Meio Ambiente (1 vaga);

Meio Ambiente (1 vaga); Edital nº 08/2025: Sociologia (1 vaga).

Para concorrer às oportunidades, é necessário que os candidatos tenham graduação na área de atuação.

Ao ser admitido, o profissional deverá cumprir jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração mensal de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, além de auxílio alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio transporte.

Inscrição e seleção

Os interessados poderão se inscrever no período de 3 a 15 de junho de 2025 pelo email [email protected].

Não será cobrada taxa de inscrição.

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, de caráter classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Os presentes Processos Seletivos Simplificados para Professor Substituto terão validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Mais detalhes podem ser encontrados nos editais completos, disponíveis em nosso site.

Links