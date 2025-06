igor-jesus-anuncia-despedida-do-nilton-santos.-veja-a-postagem

O atacante Igor Jesus anunciou, nesta quarta-feira (4/6), que fará sua despedida do Nilton Santos no confronto diante do Ceará, às 20h. A partida é um confronto atrasado da 10ª rodada. O jogador que é uma das principais referências do elenco do Botafogo será jogador do Nottingham Forest e será transferido para o clube inglês após a disputa da Copa do Mundo de Clubes.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Igor Jesus fará despedida do Nilton Santos diante do Ceará

Vítor Silva/Botafogo 2 de 3

Atacante foi uma das principais campanhas na Libertadores da equipe

Divulgação 3 de 3

Igor Jesus disputará a Copa do Mundo de Clubes antes de deixar o Botafogo

Reprodução

Nas redes sociais, o jogador postou uma mensagem de agradecimento e disse que voltará a defender as cores do time carioca no futuro:

“Hoje farei minha última partida no Estádio Nilton Santos, onde eu fui muito feliz e sempre procurei fazer o meu melhor! Quero agradecer a todos por sempre me apoiarem e acreditarem em mim.

Não vou dizer um adeus, vou dizer um até logo, espero um dia voltar para este club que se tornou parte da minha família e que eu tanto amo!”, escreveu.

Veja a postagem:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR JESUS (@igorjesus0)

Leia também

Na equipe desde 2024, o atacante soma 54 partidas com o Botafogo, com 15 gols, 6 assistências, além da conquista da Libertadores e Campeonato Brasileiro.