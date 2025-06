Imac apresenta plataforma digital de licenciamento ambiental no Acre

O novo Sistema de Licenciamento Ambiental na tarde desta terça-feira (3), em evento no auditório do Museu dos Povos Acreanos. De acordo com o apresentado, o principal intuito da plataforma é facilitar para que pessoas de áreas afastadas consigam ter acesso a documentações necessárias.

“A partir de amanhã as pessoas que estiverem na área rural, que precisam de atendimento pra um licenciamento, poderão fazer isso de maneira online”, destacou o presidente do Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac), André Hassem.

Ele explica ainda que aqueles que não tiverem familiaridade com os meios digitais, poderão realizar o procedimento de maneira presencial. “Com isso vamos dar todas as condições para que ocorra essa transição. O sistema ficou muito bom, tem todos os licenciamentos do Imac, menos supressão de vegetação e o manejo que não são feitos por nós”, explicou.

Além disso, o presidente do Imac pontuou que o sistema, através de ferramentas de geolocalização, poderá também ser utilizado no combate às queimadas.