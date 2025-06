Imagens de satélites mostram novos geoglifos escondidos sob a floresta no Acre a na Amazônia

No momento em que o paleontólogo Alceu Ranzi lidera uma expedição de cientistas, inclusive estrangeiros, ao interior do Acre e ao sul do Amazonas, em busca de respostas sobre o que significam os geoglifos encontrados na região, além de informações sobre quando e qual foi a civilização que os construiu, imagens de satélite e novas tecnologias vêm descortinando cada vez as estruturas impressionantes na Amazônia, especialmente no estado do Acre. Estas enormes estruturas geométricas de terra, com até 2.000 anos, desafiam antigas narrativas e apontam para civilizações sofisticadas.

A redescoberta dos geoglifos na Amazônia, principalmente no Acre, iniciou-se com o avanço do desmatamento a partir da década de 1970, que expôs as estruturas. As primeiras investigações formais datam de 1977, mas foi a visão aérea, impulsionada pelo professor Alceu Ranzi em 1986, e o uso de imagens de satélite a partir de 2005, que revelaram a magnitude do fenômeno.

VEJA MAIS: Expedição parte de Rio Branco em busca de desvendar origem dos geoglifos amazônicos

O objetivo da atual expedição de Alceu Ranzi, que se encerrará no próximo dia 10 de junho, é recolher material genético capaz de ser analisado com o Carbono-14, técnica que mede a idade de restos biológicos com base na decadência de isótopos radioativos, essencial para determinar a cronologia dos objetos. Com essa informação e o uso da tecnologia, os cientistas querem descobrir a data das escavações e a partir daí descobrir qual civilização vivia na região.

Pesquisas atuais revelam sinais de que, na região, existiram sociedades complexas, com capacidade cognitiva comparável à da Grécia Antiga. Esta nova expedição começará por Assis Brasil, na fronteira do Acre com o Peru, e seguirá de Boca do Acre, no Amazonas, até a margem direita do rio Purus e a margem esquerda do rio Madeira, em Rondônia, além das margens do rio Abunã, na fronteira do Acre com Pando, na Bolívia.

As estruturas apresentam formas geométricas precisas como círculos, quadrados e hexágonos, com dimensões que variam de 100 a 300 metros de diâmetro ou lado. As valas escavadas podem ter até 5 metros de profundidade e 20 metros de largura. Datações por carbono-14 indicam que foram construídos principalmente entre 500 a.C. e 1000 d.C. Até março de 2025, mais de mil geoglifos foram identificados no Acre.

A identidade étnica exata dos construtores dos geoglifos na Amazônia permanece um enigma, sendo por vezes chamados de “Civilização Aquiry”. A hipótese mais provável é que se tratava de uma civilização multiétnica em rede, compartilhando traços culturais. A construção dessas obras monumentais exigiu organização social avançada e conhecimento técnico, utilizando ferramentas de madeira e pedra.

Evidências arqueológicas indicam uma economia diversificada, com cultivo de milho e abóbora, coleta de castanhas e frutos, caça e pesca. Essas sociedades praticavam o manejo florestal ativo, incluindo queimadas controladas, há pelo menos 4.000 anos, moldando a paisagem. Muitos geoglifos eram interconectados por um sistema de estradas retilíneas.

A função primária dos geoglifos na Amazônia é amplamente aceita como cerimonial e ritualística. A monumentalidade e precisão geométrica transcendem necessidades puramente utilitárias. Eles provavelmente funcionavam como espaços de encontro social e agregação comunitária, reunindo diferentes grupos para rituais, festividades ou deliberações.

As estruturas também poderiam servir como marcadores territoriais, imbuindo a paisagem de significado cultural – uma “tatuagem na terra”, como descrito pela etnia Huni Kuin. Para alguns povos indígenas atuais, esses locais são considerados sagrados. Embora funções secundárias como defesa ou observação astronômica sejam especuladas, a interpretação ritualística predomina.

As descobertas dos geoglifos na Amazônia refutaram categoricamente a noção de um “vazio demográfico” pré-colombiano na região. Elas são testemunhos de uma ocupação humana densa, duradoura e socialmente organizada, com capacidade de transformar a paisagem em larga escala.

Essas sociedades não apenas se adaptaram à floresta, mas a moldaram ativamente, demonstrando que a complexidade social na Amazônia também floresceu em regiões de terra firme. Isso enriquece a história indígena e tem implicações para o entendimento da biodiversidade amazônica, que pode ter sido influenciada por essas práticas ancestrais.

A tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) revolucionou a pesquisa, permitindo mapear estruturas sob a floresta densa. Projetos como “Amazônia Revelada” (USP) e “Desvelando o passado profundo” (Instituto Geoglifos da Amazônia) utilizam LiDAR e integram o conhecimento tradicional indígena.

A principal ameaça aos geoglifos na Amazônia continua sendo o desmatamento. A preservação desses sítios é urgente, incluindo o tombamento pelo IPHAN e o reconhecimento como Patrimônio Mundial pela UNESCO. O potencial turístico existe, mas deve ser desenvolvido de forma responsável. Os geoglifos são um elo vital com o presente, oferecendo lições sobre sustentabilidade e a profunda relação entre humanos e a floresta.