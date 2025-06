“Inadmissível que tenhamos a BR-364 nessas condições”, diz Mailza no início de caravana

Quem também participou do início da caravana pela BR-364, nesta quinta-feira (5), foi a vice-governadora Mailza Assis, acompanhada do governador Gladson Cameli e de outros políticos.

A concentração da viagem promovida pela Assembleia Legislativa do Acre aconteceu no Lago do Amor.

Na ocasião, Mailza falou sobre a importância do evento e destacou que as bancadas estadual e federal do Acre estão unidas em prol da BR-364.

“Nossa principal estrada, que nos leva à maioria dos municípios do nosso estado, compreendemos a dificuldade que a nossa população enfrenta. Quem mora às margens da BR ou nos outros municípios que precisam dela para se deslocar, nós também reconhecemos isso pelas viagens que fazemos, e é inadmissível uma BR nas condições em que está a BR-364”, disse Mailza.

“Tudo bem que há justificativas, como a questão do solo, a forma de fazerem a obra, mas nós nos juntamos aqui, bancada federal, bancada estadual, governo do estado, junto com o DNIT, pedindo socorro, fazendo compreender o quanto é importante a nossa BR, o direito de ir e vir. Sabemos também que essa obra depende completamente do esforço e do recurso do governo federal”, acrescentou.

Mailza disse que o Estado está à disposição para trabalhar na recuperação da rodovia.

“O Estado não consegue fazer isso sozinho, pode dar a sua contribuição e estamos à disposição. A nossa bancada federal também, mesmo com todo o recurso que disponibilizam, não seria possível. Então, precisamos da ajuda do governo federal, até porque se trata de uma BR federal. E nos unimos nesse momento para pedir que seja dada uma atenção especial e que essa BR seja concluída de forma que dê resultado, que ela dure por mais tempo e que não se deteriore de ano em ano. Esse é o nosso pedido, a nossa preocupação, a nossa união aqui hoje em prol da nossa BR-364, da qual a maioria dos nossos acreanos depende e precisa. E é justo e digno que tenhamos uma BR em perfeitas condições de uso”, finalizou.

O evento conta com três paradas programadas: a primeira será na Ponte do Caeté, em Sena Madureira; a segunda, no trecho entre Caeté e Manoel Urbano, para averiguar a pavimentação feita com a técnica de macadame; e a última parada será na Ponte do Rio Tarauacá, que está em obras para a ampliação de sua cabeceira.