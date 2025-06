Incêndio atinge área de inertes em aterro de Rio Branco e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde deste sábado (14), a área de descarte de inertes localizada no aterro controlado da Prefeitura de Rio Branco, situado no km 1 da rodovia AC-90, mais conhecida como Estrada da Transacreana, na zona rural da capital acreana.

De acordo com informações preliminares, o fogo começou por volta das 15h e rapidamente se espalhou pelo local, atingindo principalmente entulhos da construção civil, restos de poda e outros materiais descartados pela população e por empresas de limpeza.

A densa fumaça chamou a atenção de moradores de comunidades próximas, que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC). Equipes de combate a incêndio foram deslocadas imediatamente e, com o uso de caminhões-pipa e equipamentos especializados, iniciaram os trabalhos para controlar as chamas e evitar que o fogo se alastrasse para outras áreas de vegetação.

Segundo os bombeiros, o principal desafio no combate foi a grande quantidade de material seco e inflamável, o que dificultou a extinção rápida das chamas. O trabalho de rescaldo também foi prolongado, com o objetivo de eliminar possíveis focos remanescentes e evitar a reignição.

Até o momento, não há registro de feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas. No entanto, a suspeita inicial é de que o fogo possa ter sido provocado por ação humana, seja de forma intencional ou por descarte irregular de materiais inflamáveis.

A Prefeitura de Rio Branco informou que está acompanhando a situação e que vai reforçar a fiscalização no local para evitar novos incidentes.

O Corpo de Bombeiros aproveitou para alertar a população sobre os riscos de atear fogo em lixo ou descartar materiais que possam causar combustão, principalmente durante o período de estiagem, quando a vegetação e os resíduos estão mais suscetíveis a queimadas.