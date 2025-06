Inclusão de Zambelli em lista foi “teste” para novo chefe da Interpol

A inclusão do nome da deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) na lista de difusão vermelha da Interpol vinha sendo considerada por integrantes do governo Lula como uma espécie de “teste” para o novo chefe da entidade, o brasileiro Valdecy Urquiza.

Delegado da Polícia Federal, Urquiza foi eleito secretário-geral da Interpol em novembro de 2024, se tornando o primeiro brasileiro a comandar a instituição. Para ser escolhido, ele contou com a ajuda de integrantes do Ministério da Justiça e da cúpula da PF.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 4

Delegado Valdecy Urquiza, chefe da Interpol, em reunião com Lula no Palácio do Planalto

Reprodução 3 de 4

Delegado brasileiro da PF é nomeado no comando da Interpol pela 1ª vez

Divulgação/PF 4 de 4

Reprodução/PF

Nos bastidores, integrantes do alto escalão do governo Lula avaliam que uma eventual resistência ou demora da Interpol em incluir o nome de Zambelli na lista de difusão vermelha pegaria “muito mal” para o delegado brasileiro que comanda a entidade.

Urquiza, porém, não despontou membros do Ministério da Justiça e da cúpula da PF. Um dia após o ministro do STF Alexandre de Moraes determinar a prisão preventiva de Zambelli, fontes da Polícia Federal informaram que o nome dela já tinha sido incluído.

A coluna apurou que o nome de Zambelli ainda aparece apenas na área restrita da lista vermelha da Interpol, a qual somente policiais têm acesso. Nos próximos dias, porém, o nome da deputada deve aparecer na lista pública veiculada no site oficial da entidade.