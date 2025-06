Incomodado, clã Bolsonaro silencia sobre prisão de Zambelli

Incomodados com a tentativa da deputada de se comparar a Eduardo Bolsonaro, integrantes do clã Bolsosonaro decidiram silenciar sobre a saída do Brasil e consequente ordem de prisão de Carla Zambelli (PL-SP).

Mais de 24 horas após Zambelli anunciar ter deixado o Brasil, Jair Bolsonaro e seus filhos que estão na política se não manifestaram sobre o tema. Nem para prestar solidariedade, nem para criticar a deputada.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Deputados Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro

Igo Estrela/Metrópoles 2 de 5

BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto 3 de 5

Hugo Barreto/Metrópoles

@hugobarretophoto 4 de 5

O deputado Eduardo Bolsonaro acredita que ataque de Lula o fortalece para eleição de 2026

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 5 de 5

A deputada federal Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Segundo aliados da família, Eduardo e outros integrantes do clã estão incomodados com a tentativa de Zambelli de se comparar ao filho “03” de Jair Bolsonaro, que está autoexilado nos Estados Unidos desde março.

Parlamentares aliados a Eduardo Bolsonaro lembram que Zambelli não foi condenada pelo STF por crime de “opinião”, mas, sim, por ter invadido sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Leia também

Esses aliados da família Bolsonaro contestam ainda as declarações de Zambelli de que atuará para denunciar na Europa abusos do Judiciário brasileiro, assim como Eduardo tem feito nos Estados Unidos.

Pessoas próximas ao clã Bolsonaro avaliam que Zambelli não tem a mesma interlocução que Eduardo junto a figuras da direita internacional. Além disso, lembram que ela não é fluente em outras línguas estrangeiras.

Além do incômodo com as comparações feitas pela deputada, aliados da família Bolsonaram lembram que o ex-presidente já vinha se afastando de Zambelli desde as eleições de 2022.

Como a coluna já noticiou em diversas ocasiões, Bolsonaro avalia que o episódio em que a deputada saiu correndo armada atrás de um apoiador de Lula na véspera do segundo turno contribuiu para sua derrota.

Com o silêncio dos integrantes da família Bolsonaro, Zambelli recebeu manifestações de apoio apenas de alguns parlamentares do PL e blogueiros bolsonaristas que moram foram do Brasil.