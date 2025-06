Independência se mantém firme na fase de grupos após vitória com gol do lateral-esquerdo Gustavo

O Independência conquistou uma vitória importante na Série D do Campeonato Brasileiro. Com um gol do lateral-esquerdo Gustavo, o Tricolor de Aço superou o Manaus por 1 a 0, no último sábado (7), na Arena da Floresta, em Rio Branco, pela oitava rodada do grupo A1.

Titular sob o comando do técnico Ivan Mazzuia, Gustavo aproveitou um rebote na área e balançou a rede aos sete minutos do segundo tempo, garantindo os três pontos e recolocando o clube no G4 da chave. Após o apito final, o jogador celebrou o resultado e enalteceu o desempenho coletivo do time.

— O Independência está de parabéns. Conseguimos ter um comportamento diferente, nos impusemos, ficamos mais com a bola e criamos mais chances. O gol foi um detalhe, mas fruto do esforço de toda a equipe. Agradeço primeiramente a Deus e aos meus companheiros, que também fizeram esse gol acontecer. Agora é manter essa pegada para garantir a classificação — afirmou ao ge.

Com o triunfo, o Independência volta a sonhar com a vaga na segunda fase da competição. O próximo desafio será no domingo (15), fora de casa, contra a Tuna Luso, no Estádio do Souza, em Belém (PA), às 15h (horário de Brasília), pela nona rodada da primeira fase.