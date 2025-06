Índia: novo vídeo mostra sobrevivente saindo em meio a fumaça de avião

Um novo vídeo divulgado nesta segunda-feira (16/6) pela imprensa indiana mostra o único sobrevivente da queda do avião da Air India caminhando logo após a explosão da aeronave, ocorrida na última quinta-feira (12/6) em Ahmedabad, no oeste da Índia.

Nas imagens, Viswash Kumar Ramesh aparece com uma camiseta branca manchada de sangue, segurando um celular enquanto se afasta do local do acidente, onde é possível ver chamas e uma densa fumaça ao fundo.

Veja vídeo:

O avião, que seguia para Londres com 242 pessoas a bordo , caiu poucos minutos após a decolagem, atingindo o alojamento de uma faculdade de medicina em uma área residencial. Segundo a polícia, mais de 240 pessoas morreram.

Ramesh, que tem cidadania britânica, sobreviveu após conseguir deixar a aeronave pela saída de emergência. Ele estava na poltrona 11A, próxima a uma das portas. Em entrevista ao jornal Hindustan Times, ele relatou que se arrastou por uma abertura na lataria após a explosão.

“Quando me levantei, havia corpos ao meu redor. Fiquei com medo. Havia pedaços do avião por todo lado”, disse.

Veja outro ângulo:

No vídeo, o sobrevivente é acolhido por pessoas que estavam em uma rua próxima. Ele foi socorrido e levado a um hospital. De acordo com o médico Dhaval Gameti, que o atendeu, Ramesh apresentava múltiplos ferimentos e estava desorientado, mas seu estado de saúde é estável.

Ramesh contou ainda que ligou para o pai logo após conseguir sair do avião. Seu irmão, que também estava no voo, não sobreviveu.