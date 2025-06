Indiano morto em queda de avião havia retornado para funeral do pai

O homem identificado como Lawrence Christian, de 30 anos, trabalhava no Reino Unido e estava entre os passageiros do Boeing 787-8 Dreamliner da Air India com destino a Londres, que caiu na última semana com 242 pessoas a bordo, segundos após decolar de Ahmedabad.

A última conversa com a família aconteceu instantes antes da decolagem. Ele chegou a fazer uma chamada de vídeo com a mãe, já na aeronave, conforme a imprensa internacional.

A tragédia abala uma família que já enfrentava o luto recente. Em maio, Ravina havia perdido o marido, Daniel, por complicações cardíacas. Lawrence era o único provedor da casa.

A família aguardava a liberação dos restos mortais, enquanto médicos do maior hospital público de Ahmedabad trabalhavam na identificação dos corpos com exames de DNA e registros dentários.