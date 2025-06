Influencer de 16 anos assume gravidez e, após viralizar, faz revelação

Ana Richelly, influenciadora que participou do Rancho do Maia, organizado por Carlinhos Maia, surpreendeu os seguidores no último Dia das Mães ao anunciar que estava grávida no dia 9 de maio, dois dias antes da data comemorativa. Contudo, a famosa, de apenas 16 anos, revelou que tudo não passava de uma trollagem combinada com o namorado, Nego Dof.

Reação da web

“Minha gente, era tudo trollagem. Não matem a gente, pelo amor de Deus”, declarou ela, aos risos, no Dia das Mães. A confusão foi tanta que até Carlinhos Maia reagiu revoltado e mandou uma mensagem para a jovem: “Eu já estava descendo o cacete em você, inclusive”, disparou ele, surpreso com a falsa notícia.

O namorado também se pronunciou e agradeceu o carinho dos seguidores. “Espero que vocês entendam. Obrigado a todo mundo que mandou mensagem pra gente, desejando felicidades. A gente ama vocês de coração”, reforçou ele, enquanto Ana dava risada da situação.

O casal ainda revelou que usou a urina de uma amiga, que realmente está grávida, para forjar o teste positivo. A repercussão, no entanto, não foi das melhores e muitos internautas criticaram os dois pela mentira.

“Vindo de uma criança, não esperava menos”, disparou um seguidor. “Brincadeira sem noção pra ganhar seguidores”, criticou outro. “Tava sem sair nas redes sociais, queria um pouco de fama”, opinou mais um. “Essa menina ainda vai aprender muito com a vida, infelizmente”, comentou mais uma.

Fama de Ana Richelly

Natural de Recife, Ana Richelly ganhou projeção nas redes sociais após viralizar em vídeos de humor e situações do cotidiano, conquistando uma legião de seguidores. Com seu jeito espontâneo e bem-humorado, a jovem passou a integrar conteúdos de outros influenciadores e participou de projetos como o Rancho do Maia, criado por Carlinhos Maia. Atualmente, ela segue produzindo conteúdos voltados para lifestyle, humor e trends nas redes.