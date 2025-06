A influenciadora digital Tiffany Wisconsin, de 35 anos, se tornou assunto nas redes sociais ao expor o motivo do término de seu casamento: um vídeo de conteúdo sexual gravado com 20 homens, na mesma noite em que se casou.

Em um desabafo publicado em seu Instagram, Tiffany relatou que o ex-marido teria descoberto a filmagem e, ao vê-la, decidiu pedir o divórcio. A gravação, feita com consentimento da influenciadora, causou forte impacto no relacionamento. “Meu marido encontrou o vídeo que eu fiz com 20 caras na noite do nosso casamento”, disse ela.

Conhecida por produzir conteúdos adultos em plataformas como o OnlyFans, Tiffany afirmou que o episódio foi um dos momentos mais difíceis de sua vida. “Foi devastador”, comentou.

A repercussão da história dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns seguidores manifestaram apoio, argumentando que o conteúdo faz parte da atividade profissional dela, outros criticaram sua decisão. “Você é linda. Não precisa de 20 caras. Pode ser feliz com um só”, comentou um usuário.

Apesar das críticas, Tiffany segue ativa nas redes e ainda não revelou se pretende retomar a vida amorosa após o término.