Influencer flerta com policial casado e leva esporro da esposa dele

A influencer Jaqueline Santos usou as redes sociais para mostrar uma abordagem ousada que realizou. Ela resolveu flertar com um policial que estava fardado e acabou sendo surpreendida pela esposa do militar.

Na gravação, a influenciadora aborda o policial com uma brincadeira. “Eu não sou bandida, tá? Mas eu tenho antecedentes de me apaixonar por homens de farda. Não vai me prender, né?”, diz ela.

O homem, sem graça, responde que não vai prender a influenciadora. Jaqueline insiste, dizendo que está “apaixonada” pelo policial, elogia os olhos verdes e o perfume do militar e expressa a vontade de ficar presa nos braços dele.

Diante do constrangimento, o policial aponta para a companheira Tamires, que está fardada ao lado dele, e revela que a mulher é a esposa dele. A influenciadora fica chocada com a informação e começa a abordar a policial.

Jaqueline elogia a beleza da policial e sugere um relacionamento aberto, mas é repreendida pela militar. Em seguida, a influenciadora pede um conselho para arranjar um namorado e recebe uma invertida como resposta.

“Só não mexer com o boy dos outros que dá certo”, respondeu a policial Tamires. Diante do climão, a influencer encerra o vídeo e sai correndo “para não apanhar” ou ser presa.

