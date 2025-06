influencer-joe-wolchover,-o-gringo-baiano,-aparece-nu-em-foto-vazada

O influenciador Joe Wolchover, mais conhecido nas redes sociais pelo apelido Gringo Baiano, foi mais um famoso vítima das famosas nudes vazadas. O influencer, que viralizou no ano passado e soma quase 1 milhão de seguidores no Instagram, teve fotos íntimas divulgadas nas redes sociais e surpreendeu muitos seguidores.

Leia também

Na imagem que tem rodado as redes sociais, Joe aparece sentado numa cama, de frente para o espelho e totalmente sem roupa. Numa das mãe ele segura o celular, enquanto a outra toca as partes íntimas.

Na internet, muita gente ficou chocada com a imagem. “Eu faria atrocidades na pica do Gringo Baiano”, brincou um internauta. “Pra que eu fui ver o nude dele? Agora quero casar com esse Gringo Baiano”, disse outra. “Meu fetiche por europeus aumentou 1000% depois de ver os nudes do Gringo Baiano”, revelou uma fã. “Em choque”, resumiu um seguidor.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O influenciador Joe Wolchover, mais conhecido nas redes como Gringo Baiano

Reprodução 2 de 3

O influenciador Joe Wolchover, mais conhecido nas redes como Gringo Baiano

Reprodução 3 de 3

O influenciador Joe Wolchover, mais conhecido nas redes como Gringo Baiano

Reprodução

Quem é?

Joe Wolchover ficou famoso no ano passado, aos 22 anos, ao mostrar curiosidades e brincadeiras de sua vida: filho de pai europeu e mãe baiana, ele chamou atenção nas redes. Atualmente, ele vive na Inglaterra com o pai, David, de 78 anos, mas viaja com frequência para a Bahia.

Este ano, aliás, ele passou seu primeiro Carnaval em Salvador. “Superou as expectativas. Eu sempre assistia de longe, todo ano, porque não tinha férias em fevereiro e março. Eu chorava, desativava meu Instagram para não ver, e porra, nem se compara, viver é um sonho. Nem começou ainda, eu já chorei”, afirmou ele.

Atualmente, Gringo Baiano tem 915 mil seguidores apenas no Instagram. Sua relação com a internet começou em 2023, quando decidiu gravar um vídeo no TikTok explicando sua dupla nacionalidade. Nascido na Inglaterra, morou no Brasil dos 3 aos 5 anos, mas voltou para Londres logo depois. Se apaixonou pelo país mesmo em 2021, após namorar uma brasileira.