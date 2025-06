Influencer Mizael, “advogado” de Moraes, será recebido no STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) convidou o humorista Mizael Silva para visitar a corte em agosto em uma ação que abre as portas da Corte para influenciadores.

O convite foi publicado na conta do Instagram do humorista, que se apresenta em seus vídeos como “advogado de Alexandre de Moraes”.

“Dr. Mizael, advogado de Alexandre de Moraes, favor checar seu inbox da melhor forma”, diz a mensagem enviada pelo STF e divulgada pelo humorista.

O influencer paraibano tem cerca de 3,3 milhões de seguidores no Instagram e 898 mil no Youtube, onde publica seus vídeos.

Print de comentário do STF em publicação do influenciador Mizael

Ele produz uma série de vídeos chamada “De Mala e Cúia”, em que faz visitas a locais públicos em cidades do Brasil abordando pessoas pelas ruas. Embora a maioria dos vídeos seja em cidades do Nordeste, o último publicado por ele foi gravado na Rocinha, no Rio de Janeiro.

Nas abordagens, ele se apresenta como advogado do ministro Alexandre de Moraes e, ao lado de Waldez, seu câmera, faz abordagens em tom descontraído em que usa os bordões “da melhor forma”, “Waldez, isso é ao vivo” e outras sacadas.

A assessoria do Supremo confirmou o convite e informou que Mizael vai participar do evento “Leis e likes: papel do Judiciário e influência digital”, previsto para acontecer nos dias 13 e 14 de agosto.

Ao todo, 25 influenciadores e criadores de conteúdo devem participar do encontro.

Segundo o STF, em 2024, na primeira edição do evento, “fomentou a criação de uma rede de apoio ao Tribunal que, em collabs posteriores, tem feito com que mensagens-chave do Supremo cheguem a não seguidores do perfil @supremotribunalfederal, ampliando organicamente a presença digital da Corte”.