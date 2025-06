Influencer tem hemorragia ocular após usar lentes vencidas em trend

Luma Coutinho passou por uma situação perigosa ao gravar uma trend viral para as redes sociais. A influencer do Amapá utilizou uma lente artística para gravar um vídeo se transformando em Cleópatra, mas, por um descuido, não se atentou à data de validade do produto. Vencido, o objeto fez com que ela tivesse uma hemorragia ocular.

“No dia do uso da lente eu não senti nada nos olhos, nenhum incômodo durante o uso. Mas, na manhã seguinte, já acordei com meu olho esquerdo muito vermelho e latejando bastante”, relatou Luma, em entrevista ao G1. Ela ainda explicou que sempre utilizou o mesmo tipo de lente e que nunca havia passado por nada parecido.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Luma Oliveira foi diagnosticada com hemorragia no olho após utilizar lentes vencidas durante uma trend

Reprodução/Instagram 2 de 5

Por um descuido, ela não se atentou à validade do produto

Reprodução/Instagram 3 de 5

Ela utilizou o objeto para gravar um vídeo se transformando em Cleópatra

Reprodução/Instagram 4 de 5

No início, ela acreditou que fosse uma conjuntivite

Reprodução/Instagram 5 de 5

Agora, ela segue com uma série de recomendações médicas

Reprodução/Instagram

A influencer explicou que sempre manteve o cuidado com o armazenamento e manuseio das lentes, mas que, dessa vez, não se atentou à validade. “No dia do uso, na correria das gravações, não calculei a data de validade dela. Mas, depois que amanheci assim, fui procurar a caixa e a lente já estava vencida. Pois a validade dela é de até 1 ano após aberta e em armazenamento adequado”, relatou.

Antes de ter o diagnóstico correto, Luma acreditou que se tratava de uma conjuntivite. Entretanto, ela optou por buscar a emergência oftalmológica e descobriu o problema. “Ao decorrer do dia a vermelhidão estava em pontos específicos do olho e estavam latejando como se tivesse dando uma pressão. Eu fui avaliada por 2 profissionais. E ambas falaram ser uma hemorragia ocular com inflamação. E foi identificado uns cristais na retina”, explicou.

Por conta da hemorragia, ela está seguindo uma série de recomendações. “Evitar esforço físico, não utilizar nenhum tipo de maquiagem para evitar maiores irritações, suspender por tempo indeterminado uso de lentes de contato, fazer compressas de água gelada no olho inflamado e estou utilizando 3 colírios diferentes para o tratamento e remédios via oral para dor”, disse.

Por fim, Luma deixou um alerta aos seguidores. “Alerto a todos para se atentarem sempre a validade, ao armazenamento com solução específica, a higienização das mãos para colocar e retirar as lentes. E principalmente o tempo de uso diário, além de nunca dormirem com lentes de contato ou tomarem banho no chuveiro, piscina e rios com elas. Pois é extremamente perigoso e pode acarretar vários problemas a sua visão”.