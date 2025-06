Influenciador acreano Jonas Machado é confirmado na 5ª edição da Petrohouse

É oficial! O influenciador acreano Jonas Machado está confirmado na 5ª edição da Petrohouse, reality que reúne os nomes mais quentes das redes sociais. O anúncio foi feito nesta terça-feira (17) e já movimentou os seguidores do criador de conteúdo, que soma mais de 83 mil fãs só no Instagram.

Natural de Rio Branco, Jonas vem conquistando o Brasil com entrevistas irreverentes, pegadinhas e vídeos cheios de humor e carisma. Com seu bordão na ponta da língua e microfone na mão, ele virou referência de criatividade e representatividade para quem acompanha a cena digital do Norte.

A nova temporada da Petrohouse estreia no dia 12 de julho e promete reunir os maiores influenciadores do momento.

Veja o vídeo: