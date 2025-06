O cantor Zé Felipe visitou Portugal recentemente para uma série de shows. Foi justamente durante sua viagem ao país europeu que ele e Virginia Fonseca colocaram fim ao casamento. Em meio à polêmica da separação, uma influenciadora portuguesa expôs o artista e falou sobre seu comportamento perante algumas fãs.

Zé Felipe em Portugal

Nas redes sociais, Bernardina Brito negou que tenha se relacionado com o cantor brasileiro. “Muito se tem falado e especulado sobre ‘mim e o Zé Felipe’, quero só deixar bem claro que o Zé é um excelente profissional, recebeu-nos com muito carinho mas acima de tudo com muito respeito”, disse.

Ela também negou interesse do cantor em outras mulheres. “Nunca da parte do Zé vi qualquer tipo de intenção para algumas das fãs que lá estavam, mas sim vi todo um cuidado para ‘não tocar em certas partes do corpo de alguma mulher’”, reforçou.

A influencer seguiu com seu relato. “Acho que seria mais interessante vocês falarem de como se nota que o Zé estava feliz ao receber o carinho dos fãs portugueses, dando por várias vezes algumas gargalhadas bem profundas, em vez de estarem a especular qualquer tipo de traição ou interesse físico para com as fãs portuguesas”.

Bernardina encerrou agradecendo o carinho de Zé Felipe. “Gostei muito de conhecer o Zé, foi uma pessoa que nos recebeu com muito carinho, principalmente aos meus filhos, e quem trata bem os meus filhos merece o mundo inteiro”, finalizou a influenciadora.

Traição?

O cantor Zé Felipe usou suas redes sociais nesta quarta-feira (4/6) para negar os boatos de que teria traído sua ex-esposa, Virginia Fonseca, antes do término do casamento de cinco anos do ex-casal.

Em seus stories no Instagram, o músico afirmou que jamais trairia sua família: “Eu nunca me traí, nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família”, destacou o artista.

Bailarina

A bailarina do cantor Zé Felipe, Karol Gerez, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre os boatos que ela e o cantor teriam se envolvido. Sem citar nomes, Karol conta que sua família e ela tem recebido diversos ataques por conta de uma mentira.

“Achei que passando os dias isso ia cair no esquecimento, mas infelizmente não aconteceu”, disse a bailarina. “Não aconteceu nada, não teve envolvimento com nada, são muitas mentiras, mentiras e mentiras”, reforçou.