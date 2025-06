Influenciadora que morreu após batalha contra doença rara vira personagem da Turma da Mônica

A influenciadora baiana Dai Cruz, que morreu após uma batalha contra a doença genética de pele Epidermólise Bolhosa , virou personagem de quadrinho da Turma da Mônica em uma edição especial da revista. A iniciativa surgiu através da Ong Jardim das Borboletas, que presta assistência às pessoas com a doença em todo o Brasil.

Dai Cruz morreu em fevereiro de 2024, aos 31 anos. Ela era moradora de Jequié, no sudoeste da Bahia, e tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, onde compartilhava com a rotina de cuidado com a doença.