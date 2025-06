Influenciadora viraliza ao relatar encontro desastroso com policial de Cruzeiro do Sul; ASSISTA

Um vídeo publicado por uma influenciadora nas redes sociais viralizou entre os moradores de Cruzeiro do Sul nos últimos dias, ao relatar de forma bem-humorada, e bastante ousada, a história enviada por uma seguidora da cidade. O conteúdo, que mistura romance frustrado, decepção amorosa e comentários escrachados, já soma milhares de visualizações e compartilhamentos na região.

Segundo o relato da influenciadora, a seguidora afirma que passou três anos ignorando as investidas de um policial penal, conterrâneo de Cruzeiro do Sul, que constantemente tentava marcar um encontro com ela. “Três anos enchendo a minha paciência”, diz o depoimento lido em tom debochado no vídeo. A autora da história conta que só resolveu dar uma chance por puro tédio, em uma tarde de domingo, e que o encontro foi um desastre desde o início.

O relato segue com descrições irônicas e exageradas do comportamento e desempenho do rapaz durante o encontro, o que gerou grande repercussão e risadas nas redes. A seguidora descreve que, mesmo após anos de insistência, o pretendente não correspondeu às expectativas, e que a experiência foi tão frustrante que ela acabou bloqueando o rapaz de todas as redes sociais após pedir que ele a levasse de volta para casa.

Apesar do tom cômico e provocativo, a influenciadora reforça ao final do vídeo que a história não é pessoal, mas sim enviada por uma seguidora, mantendo o anonimato da autora e do envolvido.

O vídeo tem gerado debate nas redes sociais locais, dividindo opiniões entre quem achou o conteúdo engraçado e quem considerou o relato desrespeitoso. Mesmo assim, a publicação consolidou-se como um dos assuntos mais comentados nos grupos de Cruzeiro do Sul, mostrando mais uma vez o poder da narrativa espontânea e do humor na internet.