“Infraestrutura satânica”, diz presidente de Israel sobre Irã

O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o regime do aiatolá Ali Khamenei tem uma “estrutura satânica” que está se espalhando pelo mundo. Em entrevista à CNN Internacional nesta segunda-feira (16/6), Herzog também agradeceu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na missão de erradicar o programa nuclear do Irã.

Herzog foi questionado sobre um suposto plano para executar o aiatolá Ali Khamenei. O líder israelense destacou que não tem autoridade sobre essa temática visto que não é o chefe do poder executivo (esse papel é do primeiro ministro Benjamin Netanyahu).

“Eu gostaria de lembrar que o Ali Khamenei tem a pior estrutura de terror. Eu diria que é uma infraestrutura satânica que se espalha por todo o mundo. Eles têm células de terror na América Latina. Coordenam atividades do Líbano até a Argentina. Eles tem uma intenção com isso(..) Se queremos estabilidade no mundo e queremos que essa guerra desescale, precisamos olhar para Teerã e tirar esse poder de lá”.

O que está acontecendo?

Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.

O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.

Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.

Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.