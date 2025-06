Ingressos para shows de Katy Perry em Brasília e Curitiba esgotam em menos de 10 minutos

Os ingressos para os shows solo de Katy Perry em Brasília e Curitiba esgotaram em menos de 10 minutos nesta sexta-feira (6), após a abertura das vendas ao meio-dia, na plataforma Livepass. A procura foi impulsionada pela enorme expectativa em torno da nova turnê mundial da cantora, que promove seu sexto álbum de estúdio e marca seu retorno aos palcos brasileiros.

As apresentações acontecem no dia 16 de setembro de 2025, na Ligga Arena (Curitiba), e em 19 de setembro de 2025, na Arena BRB Mané Garrincha (Brasília). Ambas integram o roteiro de shows extras da artista no país, fora do circuito do Rock in Rio e do festival The Town, onde Katy também se apresentará em São Paulo no dia 14 de setembro.

Os ingressos, que variavam entre R$ 212,50 (meia-entrada para pista comum em Curitiba) e até R$ 2.500 nos pacotes VIP, desapareceram rapidamente do sistema de vendas, mesmo após dois dias de pré-venda exclusiva para clientes Santander, realizada em 4 e 5 de junho.