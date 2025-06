Inocente? Em “Vale Tudo”, Afonso exige acordo pré-nupcial e Fátima disfarça a raiva

Nos próximos capítulos de “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) vai ter que engolir seco ao descobrir que o casamento com Afonso (Humberto Carrão) não será tão simples quanto imaginava. Durante uma conversa séria, o noivo revela que, por imposição da família Almeida Roitman, eles precisarão assinar um acordo pré-nupcial antes de oficializar a união.

Animada com os preparativos e ansiosa pela viagem com Afonso para Paris, Fátima é pega de surpresa com a notícia. “Acordo pré-nupcial?”, reage, incrédula. O empresário tenta suavizar a situação, explicando que o documento trata de questões financeiras e cláusulas de confidencialidade.

“É um acordo que organiza as coisas de dinheiro, sigilo. Por exemplo, você não pode contar nada sobre a família Almeida Roitman, caso a gente se separe… Numa família que nem a minha não existe casar sem fazer um acordo”, explica ele.

Fátima faz charminho: “Isso é porque vocês estão achando que eu quero seu dinheiro, Afonso?”. “Claro que não… Eu sabia que você ia ficar melindrada. Mas não tem nada a ver com desconfiança é porque é assim que se faz”, continua Afonso.

Entre os pontos mais espinhosos, o acordo determina que, nos dois primeiros anos de casamento, Fátima não terá direito a qualquer bem da família. Só após esse período, o regime patrimonial passa a valer. Mesmo frustrada, a golpista finge não se abalar: “Por mim, tudo bem, Afonso. Eu já falei mil vezes que não estou me casando com você por causa de dinheiro… É até constrangedor falar disso”.

Afonso, atento, encerra o assunto com um aviso: “É melhor conversar disso comigo do que com a minha mãe. Isso eu te garanto”.

A cena evidencia o quanto Fátima está disposta a manter a pose de noiva apaixonada, mesmo contrariada com a demora para ter acesso ao poder e à fortuna dos Almeida Roitman. Para Afonso, é apenas um protocolo. Para Fátima, mais um obstáculo em seu plano de ascensão social.