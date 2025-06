Inscrições do Enem 2025 são prorrogadas até 13 de junho

O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 até o dia 13 de junho. A data-limite anterior era esta sexta-feira (6), às 23h59. Segundo o MEC, a prorrogação tem como objetivo dar mais tempo aos estudantes para garantir a participação no exame, que é porta de entrada para universidades públicas e programas de financiamento estudantil.

Até o momento, mais de 5 milhões de pessoas já se inscreveram, número que supera o total de participantes do ano passado, quando o Enem teve cerca de 4,3 milhões de inscritos. A pasta também informou que promoverá uma mobilização nos estados para incentivar ainda mais a adesão ao exame.

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país, com exceção dos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, que terão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da Conferência da ONU sobre o Clima (COP30).

Taxa de inscrição

Quem não conseguiu a isenção da taxa deve efetuar o pagamento de R$ 85 até o dia 11 de junho. O valor pode ser pago via boleto bancário, PIX ou cartão de crédito. O pagamento é necessário para confirmar a participação no exame.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante), utilizando CPF e senha do gov.br. Durante o processo, o candidato deverá fornecer dados pessoais, escolher o idioma da prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol), indicar o município de aplicação da prova e responder ao questionário socioeconômico. Também será necessário enviar uma foto recente.

Participantes que precisam de recursos de acessibilidade ou desejam usar nome social também devem fazer essas solicitações durante o processo de inscrição.

O Enem é utilizado por instituições de ensino superior de todo o país como critério de seleção para ingresso em cursos de graduação, além de ser requisito para bolsas do Prouni e para o Fies.

