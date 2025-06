Instagram do ContilNet Notícias tem instabilidades, mas conteúdo segue disponível em outros canais

O perfil oficial do site ContilNet Notícias no Instagram está passando por algumas oscilações técnicas neste momento. A equipe já está ciente do problema e trabalha para normalizar o acesso o mais rápido possível.

Enquanto isso, o público pode continuar bem informado por meio de nossos outros canais oficiais. As principais notícias continuam sendo publicadas no nosso site, www.contilnetnoticias.com.br, no Facebook, no YouTube e também nos nossos canais de transmissão no WhatsApp.

Reforçamos o nosso compromisso com a informação de qualidade e agradecemos a compreensão de todos.

Acesse os nossos grupos no WhatsApp clicando abaixo:

GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4