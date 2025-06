Instituição fecha parceria internacional com selo da pizza napolitana

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) formalizou na sexta-feira (13/6) uma parceria com a Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN Brasil), reconhecida por preservar a autenticidade da pizza feita à moda de Nápoles, na Itália. O acordo prevê uma série de trocas de experiências e capacitações.

A cerimônia marcou uma estatégica de oferta de cursos técnicos e programas de formação profissional com padrão internacional para os estudantes, professores, empresários e trabalhadores dos setores de comércio e serviços.

“Estamos unindo forças com uma referência global para elevar o nível da formação profissional no Brasil”, afirma o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa. “Essa parceria abre portas para nossos alunos alcançarem certificações reconhecidas no mundo inteiro”.

O acordo assinado engloba o intercâmbio de experiências entre educadores, capacitação técnica, criação de materiais didáticos, formação continuada e uso de tecnologias educacionais.