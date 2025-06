Integrantes de movimentos cogitam ir a Lula contra nomeação de Boulos

Integrantes de dois movimentos sociais cogitam ir a Lula contra a especulada nomeação de Guiherme Boulos (PSol) na Secretaria-Geral da Presidência.

Representantes da Central de Movimentos Populares (CMP) e do Movimento Sem Terra (MST) avaliam que Boulos tem identificação com o MTST, organização que lidera, mas não com outros grupos.

Sob reserva, eles argumentam que na Secretaria de Habitação, órgão do Ministério das Cidades, apenas o MTST “dá as cartas”. E temem a expansão de poder do movimento chefiado por Boulos.

Guilherme Boulos, por sua vez, nega que esteja se articulando para deixar o mandato de deputado federal e assumir a Secretaria-Geral da Presidência.