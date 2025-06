Interpol inclui Carla Zambelli na lista de foragidos internacionais

O nome da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi incluído, nesta quinta-feira (5), na Difusão Vermelha da Interpol, lista que reúne foragidos procurados internacionalmente. A medida atende a um pedido da Polícia Federal (PF), em cumprimento à ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a prisão preventiva da parlamentar.

FIQUE POR DENTRO: Moraes abre inquérito para investigar Zambelli por coação e obstrução

Com a inclusão no banco de dados da Interpol, Zambelli passa a ser formalmente procurada por autoridades policiais em 196 países. A análise do pedido, feita pela Organização Internacional de Polícia Criminal, levou menos de 24 horas.

A Difusão Vermelha é um dos principais mecanismos de cooperação internacional utilizados pela Interpol para localizar e prender pessoas procuradas em diferentes jurisdições. Atualmente, 72 brasileiros constam na lista — entre eles, sete mulheres envolvidas em crimes como homicídio, tortura e tráfico internacional de drogas.

Ao comentar o caso, o diretor de Cooperação Internacional da PF, Felipe Seixas, esclareceu à CNN que a presença de um nome na Difusão Vermelha não implica prisão automática. “Cada país tem sua regra. No Brasil, por exemplo, a PF realiza a prisão com base em determinação judicial”, explicou o delegado. Segundo ele, o nome na lista facilita o trâmite de um eventual pedido de extradição, mas não o torna obrigatório.

Em maio, Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF, sob acusação de participação na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após a condenação, a deputada deixou o país e, nas redes sociais, informou que viajaria para a Itália, onde possui cidadania. No entanto, segundo as autoridades, ela se encontra atualmente nos Estados Unidos.

A ordem de prisão preventiva expedida por Alexandre de Moraes teve como base a tentativa de impedir a fuga definitiva da parlamentar do alcance da Justiça brasileira.