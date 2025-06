Inverno 2025: saiba as principais tendências para a temporada de frio

Bastou o clima mudar para bater aquela vontade de atualizar os looks de acordo com as tendências da estação. Para esta temporada de inverno, a coluna separou os principais estilos e peças que não podem ficar de fora do guarda-roupa.

O inverno no Brasil teve início na sexta, 20 de junho, e segue até 22 de setembro

Principais tendências para o inverno 2025

Boho-western

O estilo boho chic foi aos poucos se apoiando em outras tendências do momento para se manter ativo. No inverno, ele garantiu seu lugar ao lado do western. A ideia mistura as estampas animais, peças com franja e rendas em um compilado só, abrindo uma nova interpretação para ambas as trends.

Tons terrosos e outros tipos de tramas também conquistaram seu espaço nesta tendência. Basicamente, o princípio é manter o ideal rústico do boho e ir acrescentando personalidade com detalhes da moda do Velho Oeste.

O vestido de veludo com franja é um exemplo da tendência

Suéteres e tricôs

Desde o surgimento do grandpacore, o armário dos avós nunca foi tão prestigiado. Os suéteres, tricôs e outros tipos de agasalhos de lã estão em alta para o inverno.

O legal da tendência é que modelos desse tipo são facilmente encontrados em brechós e, como dito anteriormente, no guarda-roupa de familiares queridos. A sobra de tecidos e a modelagem baggy também são bem-vindos como uma alternativa para dar mais volume ao visual.

Casacos do tipo cardigan também podem ser incluídos na tendência

Alfaiataria desconstruída ou corpcore

Nem a alfaiataria conseguiu escapar do oversized ou dos recortes irregulares. O estilo de alfaiataria desconstruída está deixando as passarelas e entrando aos poucos no cotidiano da moda.

Claro que blazers com os ombros avantajados não são as peças mais fáceis de serem encontradas em qualquer loja e por preços acessíveis. Aqui, os brechós e bazares retornam como alternativas indispensáveis, pois sempre possuem opções em alfaiataria de tamanhos maiores disponíveis no acervo.

O blazer oversized traz personalidade ao look

Calça wide leg

Entre as peças queridinhas do momento, a calça wide leg continua em alta entre as tendências da moda. O modelo de calças largas e retas, mas ajustadas na cintura, vem em destaque desde meados de 2020 e pode estar em um último respiro neste inverno.

Pelo fato de serem peças com modelagens simples, sem recortes diferentes ou sobras, as wide legs são ótimas para completar o look e manter o foco em outras partes da composição. Mesmo com a simplicidade, combinar acessórios ou optar por modelos estampados também pode ser uma forma de aderir à trend.

A calça wide leg se destaca, mas deixa espaço para peças mais elaboradas

Para este inverno, diversos estilos podem ser incorporados ao seu visual sem abrir mão do conforto e dando um toque de nostalgia e atitude. Agora, basta escolher quais as dicas que mais combinam com seu estilo e adaptar para encarar o frio com personalidade.