Inverno começa nesta sexta com manhãs geladas e tardes quentes

O inverno no hemisfério sul começa oficialmente nesta sexta-feira (21/6), às 23h42, e já dá sinais de que será marcado por contrastes: manhãs mais frias e tardes quentes. Segundo meteorologistas, o fenômeno El Niño pode fazer com que 2025 registre um dos invernos mais intensos em termos de variação térmica.

No Rio de Janeiro, por exemplo, os termômetros devem registrar mínimas em torno de 16°C durante as primeiras horas do dia, mas sobem rapidamente, alcançando até 30°C à tarde. É o famoso clima de “tira e põe casaco” que desafia até os mais preparados.

A turista Renata, que veio de Belo Horizonte, diz até preferir o calor carioca, mesmo durante o inverno: “Aqui o frio não espanta, é até gostoso”, comentou.

E, de fato, a estação mais fria do ano não afasta os frequentadores das praias. Pelo contrário, com o sol forte predominando nas tardes, muitos continuam aproveitando para caminhar na areia, praticar esportes ou simplesmente relaxar ao ar livre.

O inverno de 2025 promete ser atípico em diversas regiões do Brasil, exigindo atenção às variações climáticas e, claro, às mudanças bruscas de temperatura no mesmo dia.

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações de R7