Inverno no Acre deve ter novas ondas de frio e pelo menos uma friagem intensa, prevê Friale

O inverno de 2025 no Acre deverá ter um comportamento climático dentro da normalidade, sem extremos de seca ou de temperaturas, e com ocorrência de novas friagens, segundo previsão divulgada pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui, nesta quinta-feira (19).

De acordo com Friale, a análise foi feita a partir das condições atmosféricas e oceânicas atuais, avaliadas até o dia 30 de junho, além de dados meteorológicos acumulados ao longo de muitas décadas.

Ondas de frio

Em relação às temperaturas, a previsão aponta que deverão ficar dentro da média ou ligeiramente abaixo, o que indica que o frio será sentido em diversos momentos da estação. Segundo Friale, estão previstas várias incursões de massas de ar polar, trazendo as tradicionais friagens.

O alerta é que, entre essas ondas de frio, pelo menos uma deverá ser de forte intensidade, com temperaturas que poderão ficar abaixo dos 12ºC, especialmente nas regiões do leste e sul do estado, onde o efeito das massas de ar polar é mais intenso.

O pesquisador destaca que, após as friagens mais fortes, o padrão típico do inverno acreano volta a se manifestar, com tempo ensolarado, baixa umidade do ar e noites frias e estreladas.

Chuvas dentro da média

A tendência é que as chuvas fiquem dentro ou até um pouco acima da média na maior parte do estado, incluindo a capital, Rio Branco. Isso significa que, apesar do período seco característico do inverno amazônico, a seca não deverá ser excessiva, ficando dentro dos padrões considerados normais para esta época do ano.