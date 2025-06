Inzaghi vira 2º treinador mais bem pago do mundo após chegada no Al-Hilal

O novo treinador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Simone Inzaghi se tornou o segundo técnico mais bem pago do mundo. Segundo o jornal “L’Equipe”, ex-Inter de Milão vai receber um salário de 29 milhões de dólares (cerca de R$ 167 milhões) por ano. A lista deixa atrás somente de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, da Espanha.

Inzaghi assinou um contrato de dois anos com o Al-Hilal e já tem estreia marcada para comandar o time no Mundial de Clubes 2025, que acontece entre 14 de junho a 13 de julho. O vice-campeão da Uefa Champions League com a Inter de Milão no último sábado (31/5) vai substituir Jorge Jesus, demitido depois do fim da última temporada saudita.

Reprodução/Inter e Al-Hilal: Simone Inzaghi treinando a Inter e Jorge e Jesus na beira do gramado na Arábia Saudita

De acordo com o site “Front Office Sports”, Diego Simeone recebe 33,5 milhões de dólares (R$ 188,8 milhões) por ano no Atlético de Madrid.

Confira o top-3

1º Diego Simeone (Atlético de Madrid) – 33,5 milhões de dólares

2º Simone Inzaghi (Al-Hilal) – 29 milhões de dólares

3º Pep Guardiola (Manchester City) – 26,8 milhões de dólares

O treinador italiano em quatro temporadas no San Siro somou seis títulos, sendo um Campeonato Italiano, duas Copas Itália e três Supercopas Italianas. A inter chegou em duas oportunidades na final da Liga dos Campeões sob o comando do técnico.