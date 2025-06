IR 2025: Consulta ao 2º lote de restituição começa nesta segunda-feira; veja passo a passo

A partir das 10h desta segunda-feira (23/6), a Receita Federal abre a consulta ao 2º lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Este é o maior lote da história em quantidade de pessoas atendidas e volume financeiro liberado.

Serão R$ 11 bilhões pagos a 6,5 milhões de contribuintes no dia 30 de junho. Desse total, R$ 1,8 bilhão será destinado aos grupos prioritários, que incluem:

✅ 148.090 idosos com mais de 80 anos

✅ 1.044.585 pessoas entre 60 e 79 anos

✅ 91.363 contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave

✅ 496.650 professores, cuja principal renda é do magistério

✅ 4.764.634 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e optaram por receber via Pix

💡 Também estão incluídas neste lote restituições residuais de anos anteriores.

🔍 Como consultar a restituição

Veja o passo a passo para verificar se você foi contemplado:

Acesse o site da Receita Federal: www.gov.br/receitafederal Clique em “Meu Imposto de Renda” Selecione “Consultar a Restituição” Informe seu CPF e data de nascimento Marque a opção “Sou humano” Clique em “Consultar”

📅 Próximos lotes de pagamento

Caso seu nome não esteja neste lote, ainda haverá outras oportunidades ao longo do ano:

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

❗ Não recebi minha restituição: o que fazer?

Se você não recebeu o valor esperado, consulte o extrato da sua declaração no sistema Meu Imposto de Renda, dentro do portal e-CAC. A Receita explica que os principais motivos para não receber a restituição são:

🔸 Ainda não ter sido incluído no lote liberado

🔸 Estar na malha fina

🔸 Estar em malha de débito (com pendências que retêm o valor)

🔸 Erro nos dados bancários ou conta encerrada

✍️ Reescrito por Redação ContilNet, com informações do CNN Brasil.