Irã ameaça atacar bases dos Estados Unidos no Oriente Médio

Enquanto não chega a um acordo nuclear com os Estados Unidos, o Irã ameaçou atacar bases norte-americanas no Oriente Médio, caso um possível fracasso nas negociações resulte em um conflito militar. A subida de tom de Teerã aconteceu nesta quarta-feira (11/6), durante entrevista do ministro da Defesa, general Aziz Nasirzadeh.

Negociações entre EUA e Irã

Desde que assumiu o governo dos EUA, Donald Trump diz que uma das prioridades da sua administração é impedir o avanço do programa nuclear do Irã.

Logo nos primeiros dias de seu segundo mandato, o líder norte-americano implementou uma “política de pressão máxima” contra Teerã, por meio de novas sanções.

Em abril, EUA e Irã iniciaram negociações indiretas sobre um possível acordo nuclear entre os dois países. O que incluiria o levantamento das sanções de Washington contra Teerã.

Os dois lados, no entanto, não chegam a um consenso sobre os termos do acordo. Isso porque os EUA colocam o fim do enriquecimento de urânio, por parte do Irã, como condição principal para o pacto. Teerã vê a exigência como inaceitável.

EUA e Irã chegaram a firmar um acordo nesse sentido em 2015. Trump, contudo, decidiu abandonar o pacto em 2018.

O presidente norte-americano já falou que Israel pode liderar uma operação militar contra o Irã, caso o país não concorde com o pacto nuclear.

Depois de uma reunião de gabinete, Nasirzadeh falou com a mídia estatal iraniana, e comentou o recente cenário envolvendo as discussões com os norte-americanos.

“Às vezes falam que se as negociações não derem frutos, a situação levará ao confronto”, disse Nasirzadeh à mídia estatal ligada ao governo. “Digo isso em nome do povo iraniano: se um confronto nos for imposto, atacaremos nossos alvos com força, o inimigo sofrerá perdas pesadas e os Estados Unidos precisarão deixar a região”.

Com o aumento da tensão, surgiram notícias na mídia norte-americana e árabe sobre uma possível ordem de evacuação em embaixadas dos EUA pelo Oriente Médio, incluindo a representação norte-americana em Bagdá, no Iraque. O governo Donald Trump ainda não se pronunciou sobre o assunto oficialmente.

Até o momento, EUA e Irã já realizaram cinco rodadas de negociações sobre o possível acordo nuclear entre os dois países, e um novo encontro foi anunciado por Teerã para o próximo domingo (15/6), em Omã para o próximo domingo.

Apesar disso, o futuro ainda é incerto. Isso porque, antes do início das discussões indiretas, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã pode ser alvo de retaliações militares caso não aceite o acordo – o que pode incluir ataques vindos de Israel.