Irã apela a Trump para cessar-fogo com Israel: “Basta um telefonema”

O Irã busca estabelecer uma relação com o governo do presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, para que a guerra contra Israel possa ser encerrada. Informações nesse sentido foram compartilhadas por Seyed Abbas Araghchi, ministro das Relações Exteriores do Irã, nesta segunda-feira (16/6).

“Se o presidente Trump for genuíno em relação à diplomacia e estiver interessado em acabar com essa guerra, os próximos passos são importantes”, escreveu o ministro em publicação no X.

Araghchi apontou que bastaria uma ligação telefônica de Washington para interromper as ações de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, o que poderia abrir caminho para um retorno à diplomacia.

O que está acontecendo?

Na última quinta-feira (12/6), as Forças de Defesa de Israel dispararam uma “ofensiva preventiva” contra o programa nuclear do Irã.

O governo israelense já vinha, antes do ataque, subindo o tom contra o regime do aiatolá Ali Khamenei, com ameaças ao programa nuclear.

Nos últimos anos, o avanço nuclear do Irã incomodou a comunidade internacional. Israel, que é uma potência nuclear, via o avanço como uma ameaça.

Embora ambos os países sejam rivais históricos, o ataque levou ao aumento da instabilidade no Oriente Médio.

Apesar disso, Seyed Abbas Araghchi reforçou o discurso de que Netanyahu é um criminoso de guerra e que os atos do governo israelense não podem ficar impunes. O ministro também apontou que as ações de Israel também buscam atrapalhar acordos entre Irã e Estados Unidos.

Além disso, de acordo com a agência de notícias Reuters, o governo iraniano está em tratativas com Catar, Arábia Saudita e Omã para que ajudem na pressão a Trump a fim de que os EUA usem sua influência sobre Israel para concordar com um cessar-fogo imediato.

Dessa forma, o Irã seria mais flexível em relação às negociações sobre temas nucleares.

EUA envia porta-aviões nuclear para zona de guerra

Os EUA enviaram, nesta segunda-feira (16/6), o porta-aviões USS Nimitz ao Oriente Médio, em meio à escalada do confronto entre Israel e Irã, segundo informações do site Marine Traffic, que monitora a movimentação de navios militares pelo mundo.

A embarcação, movida a propulsão nuclear, estava no mar do sul da China e deixou a região em direção ao Oriente Médio, cancelando uma escala planejada no Vietnã. Ao mesmo tempo, mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo da Força Aérea dos EUA decolaram de bases norte-americanas, rumo ao leste, através do Atlântico.

Com este porta-aviões, sobe para dois o número de navios norte-americanos desse tipo na região. O USS Harry S. Truman está no Oriente Médio desde maio.

Autoridades dos EUA descreveram alguns desses movimentos como rotineiros ou relacionados a exercícios da Otan na Europa. O Departamento de Estado negou qualquer envolvimento direto dos país em ataques aéreos israelenses contra o Irã e enfatizou que o apoio dos EUA a Israel se limita a medidas defensivas.