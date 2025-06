Irã confirma ataque às bases americanas no Iraque e Catar

O Irã confirmou, nesta segunda-feira (23), um ataque às bases americanas militares no Iraque e Catar.

Os EUA estão monitorando múltiplos mísseis disparados do Irã em direção a instalações militares americanas no Catar e no Iraque, segundo dois oficiais familiarizados com o assunto.

O secretário de Defesa, Pete Hegseth, e o presidente do Estado-Maior Conjunto, Dan Caine, estão na Sala de Situação, de acordo com um funcionário da Casa Branca.

Um alto funcionário disse anteriormente que autoridades da Casa Branca e do Departamento de Defesa estavam monitorando possíveis ameaças de ataque à Base Aérea de Al Udeid, no Catar.

O presidente Donald Trump visitou a base no mês passado, sendo o primeiro comandante-em-chefe a fazê-lo desde 2003. Essa é a maior instalação militar dos EUA no Oriente Médio.

“Nenhuma visita ao Golfo estaria completa sem parar para saudar as pessoas que mantêm os Estados Unidos seguros, fortes e livres”, disse Trump às tropas na base em 17 de maio.