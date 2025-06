Irã lança mísseis contra bases dos EUA no Catar e Iraque após bombardeio americano

Em um novo episódio da escalada militar no Oriente Médio, o Irã disparou mísseis nesta segunda-feira (23/6) contra bases dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, em retaliação ao bombardeio americano realizado no sábado (21/6) contra instalações nucleares iranianas.

O principal alvo foi a base aérea de Al Udeid, nos arredores de Doha, capital do Catar, considerada a maior base americana na região. O governo do Catar confirmou o ataque, afirmou que interceptou os mísseis com sistemas de defesa aérea e condenou a ofensiva iraniana. Já o Departamento de Defesa dos EUA informou que não há vítimas entre os militares americanos.

De acordo com fontes da Casa Branca citadas pelo site Axios, pelo menos 10 mísseis foram lançados em direção ao Catar. O Irã também alega ter disparado um míssil em direção ao Iraque, embora o ataque ainda não tenha sido confirmado pelas autoridades locais.

▶️ A maior base dos Estados Unidos no Oriente Médio está localizada no país. Uma base dos EUA no Iraque também foi atingida. 🎥 Viory pic.twitter.com/D5vrrOVRA5 — Metrópoles (@Metropoles) June 23, 2025

Irã e Israel intensificam confrontos

Simultaneamente, Israel lançou novos ataques aéreos sobre Teerã, capital do Irã, com o que chamou de ofensiva “de intensidade sem precedentes”. Os alvos foram estruturas estratégicas ligadas à Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC), incluindo a Prisão de Evin, o quartel-general da Basij e o relógio da destruição de Israel, na Praça Palestina.

Em resposta, o IRGC realizou sua 21ª operação militar desde o início do conflito, em 13 de junho, lançando mísseis de propulsão sólida e líquida, além de drones suicidas contra pontos estratégicos ao longo de todo o território israelense — um movimento que marca a adoção de nova tática ofensiva por parte do Irã.

Outros países se posicionam

A crise se agravou no sábado (21/6), quando os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares no Irã, oficializando sua entrada no conflito. Desde então, países como o Iêmen declararam apoio ao Irã e ameaçaram atacar navios americanos no Mar Vermelho caso novas ações contra Teerã sejam confirmadas.

Medidas de segurança na região

Diante do risco crescente, o Catar fechou temporariamente seu espaço aéreo nesta segunda-feira e suspendeu atividades escolares. As embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido também recomendaram que seus cidadãos permaneçam isolados em casa até nova orientação.

Países vizinhos, como o Kuwait, seguiram a mesma medida de fechamento do espaço aéreo, reforçando o clima de alerta generalizado no Golfo Pérsico.

📝 Matéria adaptada por ContilNet, com informações do site Metrópoles