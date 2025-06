Irã lança mísseis sobre Israel em retaliação a bombardeios dos EUA

Mísseis iranianos foram lançados sobre Israel neste domingo (22/6), causando grandes danos às cidades de Tel Aviv e Haifa após uma série de ataques durante a noite pela força aérea dos Estados Unidos, que bombardeou várias instalações nucleares iranianas.

Na noite de sábado (21/6), o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que as forças armadas americanas haviam atacado as três principais instalações nucleares do Irã, ameaçando a capital Teerã com uma retaliação ainda mais severa caso o país do Oriente Médio não se comprometesse com a paz.

A decisão, tomada após vários dias de evasivas e antes do prazo de duas semanas que Trump havia estabelecido, marca uma grande escalada no conflito entre Israel e o Irã. Ela pode dar início a uma nova era de instabilidade no Oriente Médio.

“Os ataques foram um sucesso militar espetacular”, disse Trump em um discurso de 3 minutos na televisão. “As principais instalações de enriquecimento nuclear do Irã foram completa e totalmente destruídas.”

O presidente advertiu que o futuro do Irã se resumia a “paz ou tragédia”, acrescentando que outros alvos continuavam na mira dos militares dos EUA. “Se a paz não chegar logo, atacaremos esses outros alvos com precisão, velocidade e habilidade”, ameaçou.

De acordo com a CBS News, Washington informou Teerã por meio de canais diplomáticos que os ataques eram toda a operação planejada e que os EUA não tinham como objetivo a mudança de regime.

