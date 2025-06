Irã lança novos mísseis contra Israel e civis buscam abrigos

Uma nova onda de ataques se iniciou e escalou o conflito entre Israel e Irã. O território israelense foi novamente alvo de mísseis disparados a partir do território iraniano na noite desta terça-feira (17/6), segundo informou o Exército israelense.

Conforme as Forças de Defesa de Israel (IDF), sirenes de alerta soaram em diversas áreas do país após a detecção dos projéteis. A população foi orientada a buscar abrigo imediato enquanto as defesas aéreas tentavam interceptar os ataques.

“Avisamos o público para seguir rigorosamente as instruções do Comando da Frente Interna”, alertou o porta-voz da IDF. “A defesa não é hermética, portanto é essencial que todos permaneçam em segurança e atentos às orientações.”

As forças aéreas israelenses (IAF) também foram acionadas para neutralizar a ameaça em pontos estratégicos. As operações de interceptação seguem em andamento. Ainda não há informações oficiais sobre danos ou vítimas.

A nova ofensiva marca uma nova escalada direta do confronto. Horas antes, o jornal norte-americano The New York Times havia revelado que o Irã preparava mísseis e equipamentos para atacar bases militares dos EUA na região, caso Washington entrasse no conflito ao lado de Israel.

Segundo o jornal norte-americano, Teerã já mobilizou mísseis e outros equipamentos bélicos e estaria pronto para iniciar os bombardeios por instalações americanas localizadas no Iraque. A mobilização ocorre após o presidente norte-americano, Donald Trump, declarar que avalia bombardear o Irã.

O Irã teria planos para atingir qualquer base dos EUA presente em países árabes, como forma de represália antecipada.

Mais cedo, nesta terça-feira, Trump, afirmou em sua rede Truth Social, que os EUA sabem exatamente onde está o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, mas que ainda não o matarão, pois ele não quer mais danos aos civis.