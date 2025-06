Irã pede que população deixe Israel e alerta para possível grande ataque

O governo do Irã divulgou, nesta segunda-feira (16), um comunicado oficial orientando que a população de Israel deixe o país imediatamente, em meio à escalada de tensões no Oriente Médio. O alerta reforça a possibilidade de um grande ataque que, segundo autoridades iranianas, pode ocorrer a qualquer momento.

O comunicado surge após os recentes bombardeios de Israel contra alvos no Irã, que aumentaram drasticamente o risco de uma ofensiva em larga escala na região. Pouco antes do posicionamento do Irã, Rússia e China também haviam recomendado que seus cidadãos deixassem Israel o mais rápido possível, diante do risco iminente de um conflito.

Fontes internacionais apontam que há grande expectativa de que aliados do Irã, como grupos armados do Líbano, Síria, Iêmen e Faixa de Gaza, também entrem na possível retaliação.

Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump está reunido na Sala de Crise da Casa Branca, acompanhado por assessores de segurança nacional e membros do alto escalão militar. A Casa Branca informou que um pronunciamento oficial deve ser feito em breve, o que pode definir os próximos passos dos EUA diante da escalada no Oriente Médio.

O clima internacional é de extrema tensão, com aeroportos lotados, voos sendo cancelados e uma corrida generalizada por rotas de saída da região. Enquanto isso, as forças armadas de Israel e do Irã seguem em estado máximo de alerta.