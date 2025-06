As reações iranianas surgem após a ofensiva militar que durou quase duas semanas e envolveu bombardeios norte-americanos contra instalações nucleares iranianas. Trump classificou a operação como uma “grande vitória” dos Estados Unidos e sugeriu que poderia ordenar novos ataques se houver continuidade no programa de enriquecimento de urânio do Irã.

“Se houver qualquer sinal de que o Irã está retomando o enriquecimento, não hesitarei em agir de novo”, afirmou Trump em coletiva na Casa Branca nesta sexta-feira (27/6). O presidente também disse que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, teria mentido à população iraniana ao declarar que o país saiu vitorioso do conflito. Segundo ele, “a guerra terminou assim que lançamos as bombas”.

Resposta iraniana

Em publicação na rede X, Araqchi afirmou que o povo iraniano “valoriza sua independência” e “não aceita ser tratado com desrespeito”. Ele criticou diretamente o tom adotado por Trump ao se referir a Khamenei, considerado uma figura sagrada para milhões de iranianos.

“O presidente dos EUA deveria repensar sua linguagem ofensiva e parar de ferir os sentimentos de tantos que seguem nosso líder religioso”, escreveu. Ainda na mesma mensagem, Araqchi ironizou a atuação israelense durante a guerra, dizendo que o país precisou recorrer ao apoio americano para evitar um revés militar.

“Israel não teve outra escolha a não ser pedir ajuda ao ‘papai’ para não ser esmagado por nossos mísseis”, afirmou, em alusão ao comentário do secretário-geral da Otan, Mark Rutte, que comparou a pressão de Trump sobre os dois países a uma repreensão paterna.

O chanceler também alertou que o Irã não hesitará em revelar o que chamou de “capacidades reais” do seu poderio militar caso se sinta ameaçado no futuro.

Veja publicação:

Israel promete manter ofensiva

Do lado israelense, o ministro da Defesa, Israel Katz, adotou um tom igualmente combativo. Segundo ele, os ataques realizados contra alvos iranianos foram apenas o começo de uma nova política de dissuasão, especialmente após os ataques de 7 de outubro, que mudaram a abordagem de segurança do país.

“O que vimos foi apenas a prévia. Instruí as Forças Armadas a prepararem um plano de resposta permanente contra o Irã”, anunciou Katz. Ele afirmou que o objetivo é manter a vantagem aérea de Israel no Oriente Médio e impedir o avanço dos programas nucleares e de mísseis do Irã.

Em outro comunicado, o chefe da Força Aérea de Israel, general Tomer Bar, disse que o país tem atualmente a capacidade de posicionar aeronaves sobre Teerã “a qualquer momento”, o que chamou de fator decisivo no equilíbrio estratégico da região.