Irmã de brasileira que caiu em trilha de vulcão: “Ela está viva!”

A irmã de Juliana Marins, 26 anos, turista brasileira que caiu em um penhasco enquanto fazia uma trilha na Indonésia, conseguiu notícias sobre o início do resgate da irmã. Mariana Marins contou ao Metrópoles que, após 16 horas, a irmã recebeu “comida, água e agasalho” e frisou: “Ela está viva, que é o mais importante pra gente nesse momento”, disse.

No entanto, Mariana relata que a saga ainda está longe de terminar. O processo de resgate para subir com Juliana do penhasco, a cerca de 300 metros da trilha do vulcão Rinjani, em Lombok, ainda não ocorreu. “Estamos esperando agora o resgate subir com ela de volta. Então, o processo de resgate não ocorreu ainda. É uma região muito inóspita, está de noite, choveu”, relatou Mariana.

Montanhistas conseguiram chegar até a brasileira somente após 16 horas da queda. Juliana caiu por volta das 19h (horário de Brasília) dessa sexta-feira (20/6). O primeiro socorro, com a alimentação, ocorreu por volta das 11h deste sábado (21/6).

Embora a comida tenha chegado para a brasileira às 11h, no horário do Brasil, na Indonésia, os relógios marcavam 21h, o que dificulta o resgate. Por isso, Juliana ainda não foi retirada da vala na qual caiu. “Ainda choveu no início da noite. Então, a montanha tá ainda mais lisa. Está um ambiente muito difícil para o resgate. Então, a gente tá nessa expectativa”, disse a irmã de Juliana que acompanha todos os passos do resgate do Brasil.

A jovem viajou para fazer um mochilão pela Ásia e estava na trilha com outros turistas, que contrataram uma empresa de viagens da Indonésia para o passeio. Ela caiu após escorregar no caminho.

Por meio de nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) informou apenas que “busca informações a respeito do caso junto à área consular”.